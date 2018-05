POL-MFR: (671) Mann überraschte Einbrecher - Polizei bittet um Hinweise

Höchstadt (ots) - Am Donnerstag (03.05.2018) stieg ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Als er von einem Zeugen überrascht wurde, flüchtete der Einbrecher.

Der Unbekannte verschaffte sich gegen 04:00 Uhr über ein Fenster Zutritt zu dem derzeit in Renovierung befindlichen Haus in der Jahnstraße. Dabei weckten die Geräusche des Einbrechers einen Zeugen, der an den Renovierungsarbeiten beteiligt ist und in dem Gebäude übernachtete. Als der 60-Jährige den Einbrecher daraufhin in dem Haus überraschte, flüchtete dieser ohne Beute. Eine eingeleitete Fahndung, an der Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Erlangen-Stadt, Höchstadt und der Verkehrspolizei Erlangen beteiligt waren, führte nicht zur Festnahme einer tatverdächtigen Person.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum in der Jahnstraße aufgefallen sind, nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

