Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Handgreifliche Auseinandersetzung im Supermarkt

Radevormwald (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft in der Kaiserstraße ist es am Donnerstag (26. September) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen Mann aus Hagen und einem 32-jährigen Mann aus Radevormwald gekommen. Dabei erlitt der Ältere so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Spezialklinik nach Bochum gebracht werden musste. Der 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die sich unbekannten Kontrahenten gegen 17:25 Uhr in dem Supermarkt aufeinander. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die dann schnell handgreiflich wurde. Dabei nutzten sie auch Gegenstände aus dem Supermarkt, wie beispielsweise eine Obstkiste, um aufeinander einzuschlagen. Erst als Mitarbeiter des Supermarkts dazwischengingen, ließen die beiden Streithähne voneinander ab. Einen Grund für den Streit konnten beide nicht benennen.

Auf beide wartet nun eine Strafanzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell