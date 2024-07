POL-GM: Kreativität und Erfindergeist treffen auf Strafgesetzbuch

Gummersbach (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (15. / 16. Juli) schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Lebensmittelgeschäfts in der Moltkestraße ein. So gelangten sie in den Verkaufsraum, wo sie Bargeld, mehrere Pakete abgepacktes Kaffeepulver und mehrere Shishas stahlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern ...

