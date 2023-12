POL-GM: Nach Unfall betrunken im Auto eingeschlafen

Reichshof (ots) - Unbekannte haben Zwischen 21 Uhr am Freitag (15. Dezember) und 9.16 Uhr am Samstag das Lenkrad sowie Teile der Mittelkonsole und der Armatur aus einem BMW gestohlen. Der silberne Wagen parkte zur Tatzeit auf dem Parkplatz an der Kapelle in der Straße "Am Mühlenweg" in Reichshof-Odenspiel. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein, um in das Fahrzeug zu gelangen. Hinweise bitte an das ...

