Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kollision im Einmündungsbereich der Westtangente

Bielsteiner Str. mit verletzten Personen und hohem Sachschaden.

Wiehl - Bielstein (ots)

Eine 40-jährige PKW-Fahrerin befuhr die L 336 aus Wiehl kommend in Richtung Gummersbach. An der Einmündung zur Bielsteiner Str. beabsichtigte sie nach links in die Bielsteiner Str. abzubiegen und ordnete sich hierzu auf der Linksabbiegerspur ein. Sie entschied sich dann jedoch weiter geradeaus zu fahren und wechselte auf den Fahrstreifen in Richtung Gummersbach. Auf diesem Fahrstreifen näherte sich ein 20-jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW aus Richtung Wiehl, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der PKW des 20-jährigen rechtsseitig in den Grünstreifen geschleudert, wodurch noch ein Verkehrszeichen und ein Wildzaun beschädigt wurden. Beide Personen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Beifahrer des 20-jährigen blieb unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die hinzugezogene Feuerwehr reinigte die Fahrbahn. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit für ca. 2 Stunden in beide Richtungen gesperrt.

