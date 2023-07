POL-GM: Nach Ruhestörung - Gummersbacherin landet in Zelle

Nümbrecht (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Nümbrecht-Huppichteroth haben Unbekannte am Wochenende Schmuck erbeutet. Zwischen jeweils 14 Uhr am Samstag und Sonntag (8./9. Juli) stiegen die Einbrecher vermutlich über ein Kellerfenster in das Gebäude in der Straße Eichborn ein und durchsuchten das Haus. Mit aufgefundenem Schmuck als Beute konnten sie unerkannt entkommen. Hinweise zu verdächtigen ...

mehr