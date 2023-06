Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Kleinkrafträder gestohlen

Radevormwald (ots)

Zwei Kleinkrafträder sind in den vergangenen Tagen in Radevormwald gestohlen worden; eines wurde später in der Wupper aufgefunden. Bei einem der Kleinkrafträder handelt es sich um eine orange Piaggio, die zwischen 17 Uhr am Samstag (24. Juni) und 03.15 Uhr am Montag vom Stellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Wülfingstraße gestohlen wurde. Am Montagvormittag bemerkte ein Zeuge im Bereich der Brückenstraße die im Wasser der Wupper liegende Piaggio.

In der Straße "In den Höfen" entwendeten Diebe am Montag (26. Juni) zwischen 13 und 14 Uhr ein blaues Kleinkraftrad der Marke Peugeot. An dem Kleinkraftrad ist das Versicherungskennzeichen 104RNV angebracht. Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell