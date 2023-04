POL-GM: 28 Paletten Kaminholz gestohlen

Morsbach (ots) - Gleich drei Einbrüche in Wohnhäuser hat die Polizei über die Ostertage in Morsbach aufgenommen; in einem Fall vertrieb eine Alarmanlage die Täter. In der Straße Oberzielenbach versuchten Einbrecher gegen 21.30 Uhr am Samstagabend (8. April) in ein Haus einzusteigen. Nachdem Hebelversuche an einem Fenster und einer Terrassentür fehlgeschlagen waren, warfen die Einbrecher mit einem Stein ein Fenster ...

