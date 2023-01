POL-GM: Raub - Zeugen gesucht

Bergneustadt (ots) - Eine Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag (5. Januar) auf der Kölner Straße an einem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Othestraße / Hauptstraße von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Um 16:15 Uhr fuhr ein 67-jähriger Bergneustädter mit seinem Audi von der Straße "Im Stadtgraben" kommend in den Kreisverkehr. Er beabsichtigte seine Fahrt auf der Kölner Straße in Richtung Wiedenest fortzusetzen. Auf dem Fußgängerüberweg ...

mehr