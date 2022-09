Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bewohner vertreibt Einbrecher

Gummersbach (ots)

In der Ahlefelder Straße in Gummersbach hat ein Bewohner eines Einfamilienhauses am Freitagmorgen (16. September) verdächtige Personen beobachtet. Die drei Unbekannten hatten gegen 8 Uhr an dem Haus geklingelt. Wenig später hörte er Hebelgeräusche an der Eingangstür. Als er nachsah, bemerkten ihn die Unbekannten und flüchteten in einem dunklen Fahrzeug. Einer der Unbekannten war etwa 40 bis 50 Jahre alt und wurde als südländisch aussehend beschrieben. Er trug einen weißen Kapuzenpullover sowie eine grauen oder blaue Hose. Eine Fahndung der Polizei nach den Unbekannten verlief zunächst erfolglos. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell