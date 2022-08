Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen gesucht

Bergneustadt (ots)

Ein 48-jähriger Engelskirchener zeigte am Montagnachmittag (29. August) einen Raub an. Demnach war er morgens, um 7:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bahnstraße von hinten angegriffen und anschließend ausgeraubt worden. Nach Angaben des 48-Jährigen parkte dieser gegen 7:30 Uhr auf dem Parkplatz. Auf dem Weg in den Supermarkt erhielt er plötzlich von einer unbekannten Person von hinten einen Schlag auf den Kopf. Der 48-Jährige ging daraufhin zu Boden. Als er wieder zu sich kam, sah er eine Person mit seiner Geldbörse in Richtung Bahnstraße weglaufen. Den Mann beschreibt er wie folgt: etwa 1,80 Meter groß, kurze dunkle gelockte Haare, schwarzes Oberteil, dreiviertel Hose Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

