Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei sucht beschädigten Opel Combo

Wipperfürth (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Nordtangente sucht die Polizei nach einem weißen Opel Combo, der als Unfallverursacher in Frage kommt. Gegen 02.00 Uhr am Sonntagmorgen (15. Mai) hatte ein Zeuge ein lautes Krachen aus dem Bereich der Kreuzung Nordtangente / Leiersmühle gehört. Beim Blick aus dem Fenster erkannte er einen vor der Ampel auf der Nordtangente stehenden weißen Opel Combo, der vorne rechts einen Platten hatte und an der rechten Fahrzeugfront deutlich beschädigt war. Als die Ampel auf Grünlicht umsprang, bog der Opel nach links in die Straße Leiersmühle ab und entfernte sich. Zuvor hatte der Wagen offenbar drei auf der Nordtangente stehende Absperrbaken überfahren. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

