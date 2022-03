Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Keine Beute bei Firmeneinbruch im Industriegebiet Stauweiher

Wipperfürth (ots)

In der Nacht zum 1. März sind Unbekannte in eine Firma an der Straße "Am Stauweiher" eingestiegen, haben aber nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Zwischen 18 Uhr am Montag und 7 Uhr am Dienstag hatten die Einbrecher eine Fensterscheibe in dem Firmenkomplex eingeschlagen und mehrere Büroräume sowie eine Halle begangen; dem ersten Anschein nach fanden sie aber offenbar keine lohnenswerte Beute. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

