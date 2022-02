Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Blutproben wegen positiver Drogentests

Radevormwald (ots)

Kurz hintereinander mussten sich am Montag (14. Februar) ein 29-jähriger Autofahrer aus Remscheid und eine 33-jährige Hückeswagenerin eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen, nachdem jeweils Drogenvortests angeschlagen hatten.

Zunächst hatte eine Streifenwagenbesatzung gegen 16 Uhr den 29-Jährigen angehalten, der auf der Elberfelder Straße in Richtung Remscheid unterwegs war. Weil er deutliche Anzeichen auf den Einfluss von Betäubungsmitteln zeigte, führten die Polizisten einen Drogenvortest durch, der positiv auf THC anschlug; eine Blutprobenentnahme samt Anzeige war die Folge. Eine Stunde später hielt die Polizei eine 33-Jährige aus Hückeswagen an, die mit ihrem Auto ebenfalls auf der Elberfelder Straße unterwegs war. Hier zeigte ein Drogenvortest den Einfluss von Amphetaminen an, sodass auch hier eine Blutprobenentnahme fällig war.

