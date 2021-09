Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120921-708 Schwere Kollision in Wipperfürth-Lamsfuß - Zwei Pkw kollidieren im Kreuzungsbereich

Wipperfürth (ots)

Am Sonntagnachmittag (12. September) kam es im Kreuzungsbereich der B 506 und der L 129 im Bereich der Ortslage Lamsfuß zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen missachtete eine 33-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Pkw an der Kreuzung der Dorfstraße mit der B 506 die Vorfahrt eines 41-jährigen Autofahrers. Die Gelsenkirchenerin kam mit ihrem Pkw aus Richtung Wipperfeld und beabsichtigte augenscheinlich, die L 129 weiter in Richtung Kürten zu befahren. Dabei übersah sie vermutlich an der Kreuzung mit der B 506 das dortige Stopp-Schild und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Ein 41-jähriger Bergisch-Gladbacher, der die bevorrechtigte B 506 in Richtung Wipperfürth in Begleitung seiner 15-jährigen Tochter befuhr, konnte einen Zusammenstoß mit dem kreuzenden Fahrzeug der 33-jährigen nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurde die Gelsenkirchenerin schwer verletzt. Sowohl der Vater als auch seine Tochter erlitten leichte Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden unfallbeteiligten Pkw wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden. Die Unfallkreuzung wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

