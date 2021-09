Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120921-707: Lieferwagen mit Anhänger nach vermutlichem Diebstahl geflüchtet

Radevormwald (ots)

Mit einem weißen Lieferwagen, an dem sich ein grauer Anhänger befand, sind am frühen Sonntagmorgen (12. September) drei Personen geflohen, die offenbar auf einem Grundstück in Radevormwald-Feckinghausen auf Diebestour waren. Ein Zeuge hatte gegen 02.05 Uhr ungewöhnliche Geräusche gehört. Als er nachschaute, bemerkte er drei Personen, die auf einem Nachbargrundstück im Bereich dort gelagerter Baumaschinen noch nicht näher ermittelte Gegenstände in den Anhänger geladen hatten. Als er sich bemerkbar machte, stiegen die Verdächtigen in den Lieferwagen und fuhren davon. Die Kennzeichen des Gespanns sind nicht bekannt; Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell