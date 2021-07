Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140721-533: Geldkassette bei Einbruch erbeutet

Marienheide (ots)

Bei einem Einbruch in das Verwaltungsgebäude eines Campingplatzes an der Bruchertalsperre haben Unbekannte eine Geldkassette erbeutet. Zwischen 20 Uhr am Sonntag (12. Juli) und 09.40 Uhr am Montag hatten die Täter ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt und waren dort auf eine graue Geldkassette gestoßen, die sie mitnahmen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell