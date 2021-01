Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240121-0049: Scheibe und Spiegel eines Lkw eingeschlagen

Gummersbach (ots)

In der Straße "In der Lochwiese" haben Unbekannte am Samstagabend (23. Januar) die Seitenscheibe eines geparkten Lkw eingeschlagen. Zudem beschädigten die Unbekannten auch beide Außenspiegel des Fahrzeugs. Der Lkw parkte zur Tatzeit zwischen 19 Uhr und 2o:25 Uhr in einer Parkbucht hinter dem Schwimmbad Gumbala in der Straße "In der Lochwiese". Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

