Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240121-0048: Gestohlener Roller sichergestellt

Waldbröl (ots)

Ein 38-jähriger Waldbröler ist am Samstag (23. Januar) um 1:40 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in der Wiehler Straße in Hermesdorf kontrolliert worden. Er stand neben einem Roller. Als sich die Polizisten den Roller näher ansahen, stellten sie fest, dass dieser kurzgeschlossen war. Unter der Abdeckung der Sitzfläche ragten diverse Kabel heraus. Der 38-Jährige zeigte körperliche Symptome, die auf kürzlichen Drogenkonsum schließen ließen. Der Waldbröler versuchte erst gar nicht zu leugnen und gab den Konsum von Betäubungsmitteln zu. Nach eigenen Angaben hatte er den Roller zuvor vor einer Kneipe in der Waldbröler Kaiserstraße gestohlen. Die Polizei hat derzeit keine Hinweise darauf, dass er auch mit dem Roller gefahren ist. Die Polizei stellte den Roller sicher. Auf den 38-jährigen Waldbröler wartet nun ein Verfahren wegen Diebstahl.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell