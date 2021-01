Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060121-0010: Mit Stein Scheibe eingeworfen

EngelskirchenEngelskirchen (ots)

Bei einem Einbruch in Engelskirchen-Ründeroth haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (4./5. Januar) keine Beute gemacht. Mit einem Stein warfen die Einbrecher zwischen 23.50 und 07.00 Uhr die Scheibe eines Hauswirtschaftsraumes an einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Dorffeld" ein. Anschließend konnten sie das Fenster öffnen und in das Haus einsteigen. Neben zwei Hauswirtschaftsräumen durchsuchten die Einbrecher noch einen Schrank im Flur des Hauses, bevor sie ohne Beute flüchteten. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

