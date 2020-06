Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010620-424: Drei Einbrecher in die Flucht getrieben

Engelskirchen (ots)

Bei einem Einbruch in ihr Haus hat eine 80-jährige Hausbewohnerin drei Einbrecher bemerkt; sie flüchteten daraufhin unerkannt. Gegen 22.30 Uhr hatte die Seniorin am Freitagabend (29. Mai) Geräusche am Haus in der Lindenstraße gehört. Als sie daraufhin aus dem Fenster schaute und sich bemerkbar machte, sah sie drei unbekannte Personen, die in Richtung der Lindenstraße weg liefen. Wie sich herausstellte, hatten die drei Einbrecher zuvor eine Terrassentür aufgebrochen und Teile des Erdgeschosses durchsucht. Beute hatten sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell