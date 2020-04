Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300420-335: Durchlauferhitzer gestohlen

Engelskirchen (ots)

Ein ungewöhnlicher Diebstahl hat sich am Mittwoch (29. April) in einem Verbrauchermarkt in der Straße "Im Grengel" ereignet.

Gegen 12:10 Uhr haben Unbekannte in der Kundentoilette des Marktes kurzerhand den Durchlauferhitzer abmontiert und gestohlen.

Die Videoaufzeichnung des Marktes zeigt einen Mann, der die Kundentoilette mit einer Sporttasche betrat und nach wenigen Minuten wieder verließ.

Bei der Person handelt es sich um einen Mann mit dunklen Haaren. Er trug Turnschuhe, blaue Jeans, eine grün-beige Jacke, einen Mundschutz und eine schwarze Sporttasche.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

