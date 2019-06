Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120619-557: Polizei sucht Unfallverursacher

Wipperfürth (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (11. Juni) auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios sucht die Polizei nach dem Verursacher. Zwischen 09.45 und 11.15 Uhr hatte der Fahrer eines weißen Nissan Qashqai seinen Wagen auf dem Parkplatz des Fitnessstudios an der Straße "Am Stauweiher" abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, befanden sich auf der Beifahrerseite frische Unfallschäden. Bei der Unfallaufnahme konnte von der Polizei am Außenspiegel gelbe und auf der Beifahrertüre orange bis hellbraune Farbanhaftungen gesichert werden. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

