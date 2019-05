Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200519-483: Vandalismus - Bushaltestellen beschädigt

Reichshof (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen die Glasscheiben von zwei Bushaltestellen in Reichshof zerstört. Im Tatzeitraum zwischen Freitag 12 Uhr und Samstag (18.Mai) 12 Uhr beschädigten Vandalen die Bushaltestelle in Reichshof-Hasenbach (Fahrtrichtung Denklingen). Im Tatzeitraum zwischen Samstag 12 Uhr und Montag (20.Mai) 8 Uhr beschädigten Unbekannte die Bushaltestelle "Abzweig Grünenbach" an der L336 in Reichshof-Sengelbusch.

Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat in Waldbröl unter 02261 81990.

