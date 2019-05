Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200519-476: Einbruchsbeute: Glühbirne und Ladegerät

Lindlar (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstag 17 Uhr und Sonntag (19.Mai) 22 Uhr in eine Wohnung in der Linder Straße eingebrochen. Die Täter stahlen Bargeld.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Wochenende in der Talstraße in Lindlar. Im Tatzeitraum zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 11 Uhr am Sonntag (19.Mai) verschafften sich die Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus. Zunächst versuchten die Täter die Eingangstür zur Garage aufzuhebeln. Als dies misslang schoben sie den Rolladen an einem Kellerfenster hoch und hebelten dieses auf. Auf diesem Wege gelangten sie ins Haus, wo sie ein Akku-Ladegerät und eine Glühbirne stahlen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

