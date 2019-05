Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120519-452: Einbruch in Zahnarztpraxis

Hückeswagen (ots)

In eine Zahnarztpraxis in der Wiehagener Straße sind Kriminelle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10.Mai) eingebrochen. Die Eindringlinge öffneten gewaltsam die Eingangstür und anschließend mehrere Schränke in der Praxis. Ein Drucker und eine Geldkassette zählen zu ihrer Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

