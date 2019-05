Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120519-451: Einbruch in Jugendamt

Wiehl (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in Räumlichkeiten des Jugendamtes der Stadt Wiehl eingebrochen.

Zwischen 13:45 Uhr am Freitag und 17:35 Uhr am Samstag (11.Mai) verschafften sich die Täter durch die aufgehebelte Eingangstür Zutritt in die Räumlichkeiten in der Bechstraße. In den Büros hebelten sie mehrere Schränke auf und montierten zwei Tresore aus ihrer Verankerung. Weiterhin stahlen sie mehrere Geldkassetten, einen Laptop sowie drei Festplatten.

Bereits am 7.Mai hatten Mitarbeiter des Jugendamts einen versuchten Einbruch festgestellt. Damals schafften es die Täter nicht bis ins Gebäude.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis