Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030519-431: Einbruch in Postfiliale - Täter stehlen leeren Tresor

Bergneustadt (ots)

In eine Postfiliale in der Kölner Straße in Bergneustadt sind Unbekannte in der Nacht zu Freitag (3.Mai) eingebrochen. Die Täter schlugen ein Loch in die Scheibe der Postfiliale und drangen in das Objekt ein. Dort hatten sie es auf die Tresore abgesehen. Nachdem sie zunächst erfolglos versuchten, einen Tresor aufzubrechen, bauten sie einen anderen Tresor schließlich samt Schranksegment aus und nahmen ihn mit. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten - der Tresor war leer. Anwohner berichteten von einem lauten Knall um 2:50 Uhr und einem Fahrzeug (Pkw Kombi), das sich kurze Zeit später mit hoher Geschwindigkeit von der Postfiliale in Richtung Olpe entfernte.

