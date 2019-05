Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030519-430: Kollision zwischen Radfahrer und Kind

Hückeswagen (ots)

Schwere Verletzungen haben sich am Donnerstag (2.Mai) ein neunjähriger Junge und ein 70-jähriger Radfahrer zugezogen.

Ein 70-jähriger Radevormwalder fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrrad in Hückeswagen-Herweg auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der B 483 aus Richtung Radevormwald kommend in Fahrtrichtung Hückeswagen. Neben dem Geh- und Radweg grenzt eine etwa 1,30 Meter hohe Hecke den Radweg zu einem Grundstück ab. Als plötzlich ein neunjähriger Junge von dem Grundstück auf den Radweg läuft, kann der 70-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kommt zur Kollision, bei der sich sowohl der Junge als auch der Radfahrer schwere Verletzungen zuziehen. Beide wurden mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

