Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170419-370: Einbrecher stehlen Geldkassetten

Bergneustadt (ots)

Vermutlich gestört wurden Einbrecher, die am gestrigen Abend (16. April) in ein Haus an der Hauptstraße eingebrochen sind. Die Hausbewohner waren zwischen 17.30 und 21.45 Uhr außer Haus. Als sie zurückkehrten und die Haustüre aufschlossen, hörten sie Geräusche aus der Wohnung, die vermutlich von den flüchtenden Einbrechern herrührten. Diese hatten ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses aufgehebelt und aus dem Wohnzimmerschrank zwei Geldkassetten mit persönlichen Papieren gestohlen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990. Bemerken Sie in Ihrem Wohnumfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge, verständigen Sie bitte umgehend den polizeilichen Notruf 110.

