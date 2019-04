Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tipp der Polizei für Ihren Motorradausflug ins Oberbergische: Genießen Sie die Landschaft und fahren Sie entspannt!

Die gute Wetterlage an den Ostertagen wird voraussichtlich viele Motorradfahrer / Motorradfahrerinnen dazu animieren, einen Ausflug in das Oberbergische zu unternehmen - bei der Polizei ist dies mit gemischten Gefühlen verbunden, sind doch erst vor knapp zwei Wochen zwei Motorradfahrer aus Wuppertal und Solingen mit ihren Maschinen tödlich verunglückt.

Das Oberbergische ist ein Eldorado für Motorradbegeisterte aus dem gesamten Umland, die sich an den kurven- und abwechslungsreichen Strecken erfreuen. Doch die fahrerisch anspruchsvollen Strecken bergen gerade für Ortsunkundige erhebliche Gefahren - so kamen im letzten Jahr in den besonders unfallbelasteten Kommunen des Nordkreises (Radevormwald, Hückeswagen, Wipperfürth, Lindlar) 85 Prozent aller verunglückten Motorräder nicht aus dem Oberbergischen! Insgesamt 30 auswärtige Städtekennungen waren 2018 an Unfällen im Oberbergischen beteiligt, die überwiegende Zahl kam aus den Zulassungsbereichen Köln (9), Siegburg (6) Wuppertal (6) und Ennepe-Ruhr-Kreis (4). Jeweils 3 Unfallopfer reisten mit ihren Maschinen aus dem Märkischen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis sowie aus den Kreisen Altenkirchen, Mettmann und Remscheid an.

Diesen Gefahren sollte sich jeder Biker und jede Bikerin bewusst sein, bevor er oder sie auf eine Tour ins Oberbergische startet. Oftmals ist es ein Mix aus nicht angepasster Geschwindigkeit und dem nicht bekannten Streckenverlauf, der zu schweren Unfällen führt - Fehler, die manch einer mit dem Leben bezahlt.

Fahren Sie daher vorrausschauend und nie am Limit, damit Sie auch auf Fehler anderer Verkehrsteilnehmer noch reagieren können. Mit ruhiger Fahrt bei mäßiger Geschwindigkeit lässt sich die landschaftliche Schönheit des Oberbergischen auch viel besser genießen. Daneben werden es Ihnen auch die Anwohner im Oberbergischen danken, die an viel befahrenen Strecken oft über die starke Geräuschentwicklung von beschleunigenden Motorrädern klagen.

Die oberbergische Polizei wünscht allen Motorradbegeisterten, dass sie von ihren Ausflugsfahrten heil zurückkehren. Diejenigen, die das Oberbergische womöglich mit einer Rennstrecke verwechseln, haben rund um das Osterfest gegebenenfalls die Möglichkeit, den ein oder anderen Polizisten persönlich kennenzulernen. Die Polizei wird am gesamten Osterwochenende unterwegs sein, um schwarze Schafe bei Geschwindigkeitsüberwachungen aus dem Verkehr zu ziehen.

