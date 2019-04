Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160419-367: Fernseher und Jacken bei Wohnungseinbruch gestohlen

Gummersbach (ots)

Bei einem Tageswohnungseinbruch in der Straße "Auf den Bruchswiesen" haben Unbekannte am Montag (15. April) einen Fernseher und drei Jacken gestohlen. Die Einbrecher kamen zwischen 06.15 und 17.20 Uhr und brachen eine auf der Rückseite des Einfamilienhauses gelegene Terrassentüre mit einem Hebelwerkzeug auf. Verdächtige Beobachtungen melden Sie bitte der Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

