POL-GM: 160419-365: Spielautomat in Gaststätte aufgebrochen

Waldbröl (ots)

Diebe brachen in der Nacht vom 14. auf den 15. April in eine Gaststätte an der Hochstraße ein. Der über der Gaststätte wohnende Betreiber war gegen 02.30 Uhr durch ein Geräusch aufgeschreckt, hatte dieses aber nicht zuordnen können. Am Morgen sah er einen Schaden an der Eingangstüre, stellte den Einbruch in die Gaststätte fest und verständigte die Polizei. Die Einbrecher hatten in der Gaststätte einen Geldspielautomaten aufgebrochen und den Geldsammelbehälter gestohlen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

