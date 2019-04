Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160419-369: Einbrecher versorgt sich mit Proviant

Gummersbach (ots)

Lediglich geringe Beute machte ein Unbekannter, der gegen 05.35 Uhr am Montagmorgen (15. April) in eine Bar an der Moltkestraße eingebrochen ist. Der Betreiber der Bar hatte gegen Mittag den Einbruch entdeckt und die Polizei verständigt. Eine Videoaufzeichnung zeigt deutlich, wie eine männliche Person mit einem Beil eine Scheibe einschlägt, um in die Bar zu gelangen. Nach einem Griff in die Kasse, in der sich allerdings nur ein geringer Bargeldbetrag befand, bediente sicher der Täter noch an sechs Dosen eines Energy-Drinks sowie einer Tüte Nachos, verstaute seine Beute und das Beil in einem mitgeführtem Rucksack und verschwand. Hinweise bitte an das Kriminalkommissarat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

