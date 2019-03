Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060319-0217: Der Anblick von Bier verleitete zu Diebstahl

Wiehl (ots)

Dem Anblick einer Palette von 24 Dosen Bier konnte ein Dieb in Wiehl-Bielstein offenbar nicht widerstehen. Die Palette befand sich im Laderaum eines blauen Seat Kombis, der zwischen 12.50 am Montag und 09.30 Uhr am Dienstag (4./5. März) am Rand der Straße "Zur Fliehburg" geparkt war. Um an die Getränkedosen zu gelangen, schlug der unbekannte Täter die Heckscheibe des Autos ein und konnte unerkannt flüchten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell