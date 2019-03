Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060319-0216: Wohnungseinbruch in Ründeroth

Engelskirchen (ots)

In ein Einfamilienhaus an der Mecklenburger Straße sind Unbekannte in den vergangenen Tagen eingebrochen. Zwischen dem 28. Februar und dem 5. März hebelten die Unbekannten ein auf der Rückseite des Hauses gelegenes Fenster auf. Zuvor hatten die Täter einen heruntergelassenen Rollladen nach oben geschoben und mit einem aufgefundenen Ast blockiert. Im Haus selbst leerten sie den Inhalt vieler Schränke und Schubladen auf dem Boden aus, bevor sie mit unbekannter Beute flüchteten. Einbrecher brauchen nur wenige Minuten für ihre Tat. Bitte verständigen Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110, wenn ihnen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Wohngebieten auffallen.

