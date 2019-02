Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190219-171: Falscher Wasserwerker räumt Tresor aus

Engelskirchen (ots)

Unbemerkt haben Diebe am Montagnachmittag (18.Februar) den Tresor in einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße leer geräumt.

Ein Unbekannter klingelte um 14:30 Uhr bei einem älteren Ehepaar.Der Unbekannte gab sich als Wasserwerker aus und wollte eine Dichtigkeitsprüfung vornehmen. Er wirkte seriös und freundlich und verwickelte das Ehepaar geschickt in ein Gespräch. Er wies den Ehemann an, die Toilettenspülung in dem einen Badezimmer und die Ehefrau die Spülung in dem anderen Badezimmer zu betätigen. Der Unbekannte nutzte offenbar die Zeit allein, um mit einem aufgefundenen Schlüssel einen Tresor im Arbeitszimmer leer zu räumen. Unbemerkt stahl er Schmuck und Bargeld und verabschiedete sich anschließend von dem Ehepaar. Er ging zur Gartenstraße, stieg in einen Pkw mit WI-Kennzeichen und fuhr in Richtung Tennisplätze davon.

Personenbeschreibung: männlich, etwa 170 cm groß, schmale Figur, schmales Gesicht, dunkelblonde Haare, trug blaue Arbeitskleidung und grüne Handschuhe.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

