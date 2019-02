Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190219-170: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Radevormwald (ots)

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Elberfelder Straße sind Langfinger am Montag (18.Februar) eingebrochen.

Im Tatzeitraum zwischen 17 Uhr und 23 Uhr öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür und suchten in der Wohnung nach möglichem Diebesgut. Die Eindringlinge ließen ein Notebook, Lautsprecher, Kopfhörer und eine Spardose mitgehen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell