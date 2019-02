Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100219-128: Wohnungseinbruch - Bargeld gestohlen

Radevormwald (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße sind Langfinger am Samstag 9. Februar) durch die Eingangstür in eine Wohnung eingedrungen. Im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 14 Uhr verschafften sich die Täter Zugang ins Haus und hebelten die Tür zu einer Wohnung auf. Dabei brachen sie die Türzarge komplett heraus. Erstmal in der Wohnung suchten sie nach Wertgegenständen. Sie öffneten Schränke, entleerten Schmuckschatullen und rissen Matratzenbezüge auf. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie Bargeld.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990. Verdächtige Beobachtungen melden Sie bitte immer sofort unter dem kostenfreien Notruf 110.

