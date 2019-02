Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100219-127: Wohnungseinbrüche - Fenster aufgehebelt

Gummersbach / Bergneustadt (ots)

Durch ein eingeschlagenes Kellerfenster sind Kriminelle am Freitag (8. Februar) in ein Einfamilienhaus in der Hohensteinstraße eingedrungen. Die Täter suchten im Haus nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld aus einer Spardose. Die Tat muss sich im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 23:30 Uhr ereignet haben.

In der Othestraße in Bergneustadt sind Einbrecher ebenfalls am Freitag zwischen 11 Uhr und 21:20 Uhr in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter hebelten im Erdgeschoss ein Fenster auf, verschafften sich so Zugang ins Haus und durchwühlten anschließend die Schränke und Kommoden in den verschiedenen Zimmern. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Verdächtige Beobachtungen melden Sie bitte immer sofort unter dem kostenfreien Notruf 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell