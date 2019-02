Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100219-126: Schaufensterscheibe hielt stand

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Ründeroth haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (10. Februar) versucht, die Schaufensterscheibe eines Kiosks in der Straße "Markt" einzuschlagen.

Mit einem Stein schlugen sie um 1:40 Uhr auf die Scheibe ein. Die Scheibe hielt dem Angriff stand; die Täter gelangten nicht in den Kiosk. Zeugen hatten drei männliche Personen vor dem Kiosk beobachtet.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell