POL-GM: 011218-1286: Schüler nach Unfall schwerverletzt

Radevormwald (ots) - Ein zehnjähriger Junge ist am Freitag (30. November) an der Einmündung Bahnhofstraße / Feldstraße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge war auf dem Weg von der Schule nach Hause und fuhr um 11:30 Uhr mit seinem City-Roller auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Hölterhofer Straße und wollte an der Querungshilfe die Feldstraße überqueren. Ein 61-jähriger Radevormwalder fuhr mit seinem roten Opel Corsa auf der Feldstraße in Richtung Einmündung Bahnhofstraße. In Höhe der Fußgängerfurt kam es zur Kollision mit dem Jungen, der von rechts kommend gegen die Motorhaube des Corsa's fuhr.

Der zehnjährige Radevormwalder zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

