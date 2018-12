POL-GM: 021218-1283: Kennzeichendiebstahl

Gummersbach (ots) - Beide Kennzeichen eines lilafarbenen Renault Clio sind am Samstag (1. Dezember) in der Gummersbacher Innenstadt gestohlen worden. Der Clio parkte zur Tatzeit zwische 9:15 Uhr und 16 Uhr in der Straße "Am Wehrenbeul". Die gestohlenen Kennzeichen lauten: GM-AS3377.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

