POL-GM: 021218-1284: Tageswohnungseinbruch

Wiehl (ots) - Schmuck erbeuteten Kriminelle, die am Freitag (30. November) bei einbrechender Dunkelheit in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Konradsberg" eingebrochen sind. Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr hebelten die Täter ein Fenster an der Hausrückseite auf und stiegen in das Gebäude ein. Dort durchwühlten sie verschiedene Schränke und stahlen Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell