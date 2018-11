POL-GM: 141118-1217: In Grundschule eingebrochen

Engelskirchen (ots) - Von Montag auf Dienstag (12./13. November) haben Unbekannte in eine Grundschule in Engelskirchen-Loope eingebrochen. Zwischen 19.30 und 07.15 Uhr hebelten die Einbrecher zunächst ein Fenster der Schule am Fuchsweg auf. Bei dem Gang durch die Räumlichkeiten richteten sie beim Aufhebeln von mehreren verschlossenen Türen erheblichen Schaden. Ihre Beute bestand aus einem geringen Bargeldbetrag und einer externen Festplatte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

