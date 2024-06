POL-EU: Pkw-Scheibe mit Hammer eingeschlagen

Zülpich (ots) - Am gestrigen Dienstag (11. Juni) durchwühlte ein Unbekannter gegen 08:30 Uhr eine Mülltonne auf einem Grundstück in der Karolinger Straße in Zülpich. Der 70-jährige Eigentümer sprach den Unbekannten an, als dieser weiterhin dessen Mülltonne durchwühlte. Darauf schrie der Unbekannte den 70-Jährigen an, bedrohte und schubste ihn gegen die Haustüre. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit. Der Eigentümer wurde bei dem Vorfall ...

