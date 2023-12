POL-EU: Scheibe von Pkw eingeschlagen

Schleiden-Gemünd (ots) - Ein zehnjähriger Junge ist am gestrigen Montag (18. Dezember) gegen 13.25 Uhr auf seinem Schulheimweg in Höhe der Brabantstraße in Schleiden-Gemünd von einem Pkw angefahren worden. Der Fahrzeugführer entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Der noch unbekannte Fahrzeugführer wendete vor einem Wohnhaus, indem er rückwärts in eine Garageneinfahrt fuhr. Hierbei übersah er den ...

mehr