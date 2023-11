POL-EU: 8-jähriges Kind läuft auf Straße und wird von Pkw erfasst

Hellenthal (ots) - Am gestrigen Mittwoch (8. November) befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Krefeld gegen 19 Uhr die Straße Am Mühlenhang in Hellenthal-Kamberg in Richtung Hellenthal-Udenbreth. Hierbei geriet sie auf regennasser und mit Laub bedeckten Fahrbahn mit dem Pkw ins Rutschen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam im Graben liegend zum Stillstand. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. ...

