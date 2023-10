Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Zweirad zu viel Gas gegeben

Kall (ots)

Am Dienstag, den 17. Oktober, befuhr eine 59-Jährige mit einem Zweirad die Aachener Straße in Kall aus Richtung der Hindenburgstraße kommend in Fahrtrichtung Golbach.

Die Frau beabsichtigte nach rechts auf einen Gehweg zu fahren und gab hierbei mit dem Zweirad zu viel Gas.

Dadurch prallt die Frau gegen die Außenfassade eines dortigen Gebäudes.

Weiter wird durch das Zweirad ein geparkter Pkw touchiert und leicht beschädigt.

Die 59-Jährige stürzt vom Zweirad und verletzt sich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell