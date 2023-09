Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (25.September) um 5.35 Uhr befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall die Kommerner Straße in Euskirchen in Fahrtrichtung Euskirchen.

Hierbei kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit Warnbarken sowie neu gesetzten Randsteinen. Der Pkw kam in einem Grünstreifen neben dem Gehweg zum Stillstand.

Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell